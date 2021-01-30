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أخبار العالم

السلطات السودانية تعلن وصول قوات إضافية من الدعم السريع إلى دارفور

السبت 30/يناير/2021 - 01:43 م
قوات إضافية في دافور
قوات إضافية في دافور
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، إرسال أعداد ضخمة من القوات الإضافية من الدعم السريع إلى غرب وجنوب دارفور لحفظ السلام.


ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، التي نقلت عن حامد التيجاني هنون، والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة، قوله إن القوة التي وصلت الولاية تعتبر دفعة كبيرة لعملية السلام وحماية المدنيين، وأن مهمتها محددة وتعمل لإنفاذ القانون مع مستشار قانوني في كل تحركاتها.


وأضاف أن الفترة القادمة تحتاج الي قوات تعمل بصورة قوية ومشتركة مع شركاء السلام.


فيما صرح العميد الركن عبد الرحمن جمعة، قائد قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور، بأن القوات وصلت الولاية في مهمة حفظ السلام والتدخل السريع لحسم الصراعات القبلية.


وشهدت المنطقة قتالا بين الأهالي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وذلك بسبب تجدد الصراعات القبلية. 
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