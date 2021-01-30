الصحة السعودية تحذر من شائعات كورونا.. وتؤكد ثقتها في وعي المواطن

جددت وزارة الصحة السعودية تذكيرها بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في ما يتعلق بعدد إصابات فيروس كورونا بالمملكة، مؤكدة ثقتها في وعي المواطن.









وقالت الوزارة وفق صحيفة "عاجل": "نثق دائمًا في وعي المستفيد، ونحرص على تلقي المعلومة وجميع المنشورات من مصادرها الرسمي، هناك حساب رسمي لوزارة الصحة عبر منصة تويتر يتم نشر كل ما هو مؤكد وموثوق وهي متاحة للجميع، نرجو الاطلاع على الحساب وعدم الاعتماد على المصادر المجهولة".







