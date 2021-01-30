ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة السعودية تحذر من شائعات كورونا.. وتؤكد ثقتها في وعي المواطن

السبت 30/يناير/2021 - 01:51 م
السعودية
السعودية
Advertisements
أمينة الدسوقي
جددت وزارة الصحة السعودية تذكيرها بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في ما يتعلق بعدد إصابات فيروس كورونا بالمملكة، مؤكدة ثقتها في وعي المواطن.


وقالت الوزارة وفق صحيفة "عاجل": "نثق دائمًا في وعي المستفيد، ونحرص على تلقي المعلومة وجميع المنشورات من مصادرها الرسمي، هناك حساب رسمي لوزارة الصحة عبر منصة تويتر يتم نشر كل ما هو مؤكد وموثوق وهي متاحة للجميع، نرجو الاطلاع على الحساب وعدم الاعتماد على المصادر المجهولة".


جاء ذلك ردا على استفسار مواطن حول: "هناك أقاويل بأن الأرقام المعلنة يوميًا تشكل فقط الحالات التي احتاجت لرعاية طبية في المستشفيات، وليست جميع الحالات المؤكدة، فما صحة هذه المعلومة؟ وإن كانت صحيحة، فما سبب عدم إعلان كامل الأعداد المصابة يوميًا؟".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحف الكويت اليوم.. مصر تسجل 358 إصابة جديدة بـ كورونا و14 وفاة.. لبنان يشهد أكبر هروب جماعي من السجن.. وترامب يحاول تغيير نتائج الأصوات في المجمع الانتخابي

بأمر الصحة.. هذه الفئة محرومة من لقاح كورونا في الكويت

كورونا يغير مشهد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في السعودية.. تفاصيل

الجمارك السعودية: الساعات المزودة بكاميرا ممنوعة.. والذكية بدون رسوم

وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات العزل وتؤكد دعم الأطقم الطبية .. فيديو

ترشيحاتنا

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

إيران تعدم "دهقان" بتهمة قتل أعضاء الحرس الثوري.. وإدانة أممية

مقتل وإصابة 16 شخصا في انفجار بـ عفرين السورية

النفقة.. شروطها وكيفية احتسابها وأنواعها ومدة الفصل فيها.. وما هى حالات عدم استحقاق الزوجة لها؟

نهائي كأس ليبرتادوريس.. موعد مباراة بالميراس ضد سانتوس والقنوات الناقلة

وزير المالية عن الاقتصاد غير الرسمي: اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

تعرف على مواصفات وأسعار إم جي 5 موديل 2021

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021