وزير التنمية المحلية: مشروع دعم مجتمعات المزارعين خطة لخلق فرص عمل مستدامة

أشاد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمشروع دعم مجتمعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بقرية البغدادي التابعة لمركز ومدينة البياضية بالأقصر والذي يقوم برنامج الأغذية العالمي بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة في محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والذي سيتم التوسع في حوالي 60 قرية جديدة بمحافظات الصعيد خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه يهدف إلى زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية ، وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل واستدامتها والحفاظ عليها.





جاء ذلك خلال تفقد شعراوي - اليوم السبت- يرافقه مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة مشروعات قرية البغدادي بالأقصر وعلى رأسها تبطين الترع وتقنيات زراعة محسنة وتجميع حيازات الأراضى ومحطة طاقة شمسية.





كما تفقد شعراوي أنشطة مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى المنفذة بقرية البغدادي، واستمع من المزارعين إلى تفاصيل مشروع التغيرات المناخية والذي يعد أحد مشروعات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم أكثر من 120 ألف شخص من خلال التدخلات المنفذة لمواجهة تغير المناخ والتوعية.

وزار شعراوي مقر جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقرية، واستمع إلى جهود برنامج الأغذية العالمي لدعم الجمعية في مساعدة ودعم الأسر وتقديم الرعاية الاجتماعية والمجتمعية لهم وتقديم قروض للسيدات لتمويل أنشطة اقتصادية مثل الإنتاج الحيواني والداجني والمشروعات الزراعية الصغيرة مثل تجفيف الطماطم، والتي يأمل البرنامج فى ربطها بالمبادرات الناجحة والمتميزة لوزارة التنمية المحلية فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





واستمع وزير التنمية المحلية إلى تجارب عدد من السيدات بالقرية في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، موجها بدعم سيدات القرية للتوسع في مشروعاتهن الحالية في إطار جهود الوزارة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتقديم الرعاية الاجتماعية.





كما وجه وزير التنمية المحلية بافتتاح منافذ بمركز البياضية لبيع منتجات السيدات من القرية ومساعدتهن في التسويق وزيادة الدخل والتوسع في أنشطتهن الاقتصادية ووجه بتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية للسيدات في القرية.





ومن جانبه أوضح المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر أن مشروع التغيرات المناخية يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الزراعية لما لها من أهمية كبيرة في مسيرة التنمية والتقدم وفقًا لرؤية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.





وأضاف أن المشروع يضم 4 فروع بمراكز المحافظة وتشمل مركز البياضية «الحبيل – البغدادى»، ومركز الطود «الطود شرق- العديسات بحري»، ومركز أرمنت «أرمنت الحيط – المحامييد بحري»، ومركز إسنا «النجوع قبلي – كومير – توماس 3».





وأشار إلى أن قرية البغدادي هي واحدة من بين 64 قرية في صعيد مصر يدعمها المشروع المشترك الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي ، وتساعد هذه الشراكة الناجحة بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صغار المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، وتشجع على استخدام تقنيات توفير المياه واستخدام حلول مبتكرة أخرى وأيضا مساعدتهم على تقليل خسائر محاصيلهم وزيادتها من خلال تجميع الأراضى وتحسين تقنيات الزراعة والرى واستخدام الطاقة النظيفة لضخ المياه واستخدام أنواع أفضل من البذور واستخدام الآلات .





من جهته أعرب منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة عن اعتزاز البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية في مختلف مجالات التعاون الحالية.





وأكد أهمية الدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية لدعم تنفيذ مشروعات برنامج الأغذية العالمى بالمحافظات المصرية خاصة في إطار التنسيق بين البرنامج ووزارة التعاون الدولى خلال الفترة الحالية لتطوير عدد من القرى بالمحافظات، مشيدا بدور الوزارة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمحافظات.





وعرض مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة آخر مستجدات المشروعات التي يقوم البرنامج بتنفيذها على أرض المحافظات حاليًا خاصة برامج تمكين المرأة والشباب ودعم صغار المزارعين و زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق توحيد الحيازات وتقديم الدعم الفني لهم، لافتًا إلى أن البرنامج يعمل على كل فئات الأسرة فى القرى للمساعدة في توفير فرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية.



