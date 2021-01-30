باستثمارات 1.77 مليار دولار.. التعاقد على 24 مشروعا استثماريا بالمنطقة الصناعية خلال 2020

قالت هند فتحي حسين المتحدث الاعلامي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ان عام ٢٠٢٠ ، كان مليئًا بالكثير من التحديات والصعوبات والأزمات.





وأشارت هند إلى التعاقد لتنفيذ 24 مشروعا بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة من خلال المطوريين الصناعيين باستثمارات ١.٧٧ مليار دولار، في الوقت الذي كانت تعاني موانئ البحرين الأحمر والمتوسط بسبب "كورونا".





وقالت خلال صفحتها الرسمية علي الفيس بوك، ان المنطقة الاقتصادية، ارادت من خلال التحديات العبور من ازمة انتشار فيروس كورونا بتحقيق انتصارات من شانها اثبات ان الارادة المصرية قادرة علي صنع المعجزات في ظل حالة التخبط التي اصابت العالم.





وأضافت المتحدث الإعلامي، قررنا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن يكون الأمل هو شعارنا والعمل هو نهجنا خلال عام الجائحة لتخطي كثير من العقبات وتحقيق معدلات أعمال مرتفعة سواء بالموانئ التابعة والمناطق الصناعية ولم يكن يتحقق هذا إلا بدعم ومساندة قوية من القيادة السياسية والحكومة المصرية وشركاء النجاح بالمنطقة المستثمرين الأقوياء الذين واجهوا معنا الكثير من الصعاب.