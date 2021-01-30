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أخبار البلد

كان مثالا يحتذى به.. «السكة الحديد» تنعى أحد قيادتها

السبت 30/يناير/2021 - 01:48 م
أحمد منصور عبدالله،
أحمد منصور عبدالله، مدير عام المبيعات بالمنطقة الجنوبية
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حمادة خطاب
أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم، وفاة أحمد منصور عبدالله، مدير عام المبيعات بالمنطقة الجنوبية. 

وتقدم المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخالص العزاء لأسرة الراحل، مؤكدًا أنه كان مثالًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل. 

وتابع "أن الهيئة لن تنسى جهود الفقيد في الارتقاء بها، فضلًا عن دوره البارز في النهوض بخدمات الهيئة بكافة مواقع العمل التي شغلها"، رحم الله الفقيد، واسكنه فسيح جناته، و"إنا لله وإنا اليه راجعون".

وأعلنت الهيئة في بيان لها منذ قليل بقلبٍ يعتصره الحزن ويملؤه الإيمان بقضاء الله وقدره، يتقدم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بالأصالةِ عن نفسه ونيابةٍ عن العاملين بالهيئة، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي، الاستاذ أحمد منصور عبدالله، مدير عام المبيعات طويلة بالمنطقة الجنوبية، والذي كان مثالًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، سائلًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، راجيًا الله أن يلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان.

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