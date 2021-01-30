مدير صحة دبي يؤكد استعداده لدعم المنشآت الصحية ببولاق الدكرور

كشف الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، عن استعداد هيئة الصحة بدبي لتقديم خبراتها وتجربتها لدعم المنشآت الصحية في مصر بما فيها منطقة بولاق الدكرور.









جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والذي أكد عمق العلاقات الإماراتية المصرية والروابط التاريخية بين الشعبين والتي تمتد عبر العصور.











وأكد "القطامي" أثناء استقباله النائب حسام المندوه، أن منظومة الصحة في دبي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية وكان التطوير شاملًا ومتكاملًا لجميع مقومات وعناصر المنظومة الصحية من سياسات ولوائح ومنشآت وتجهيزات وبيئة استشفاء، وقبل كل ذلك الخبرات البشرية التي تعتمد عليها الهيئة، والتي تمثل المقدمة الحقيقية للتطوير.











وقال إن استراتيجية التطوير التي تنفذها الهيئة بما فيها من مشروعات وبرامج ومبادرات، ترتكز في أساسها على خدمة الناس، وتلبية المتطلبات المتنامية على الخدمة الصحية عالية الجودة، وإنجاز الهيئة التحولات المطلوبة في القطاع الصحي بدبي بوجه عام.











من جانبه، أشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بالطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي في دولة الإمارات بصفة عامة، وفي دبي على وجه التحديد.









وأكد حسام المندوه، أنه يستمد الطاقة الإيجابية دائمًا من هذه المنظومة المتكاملة التي يفخر بها الجميع والتي ترتكز على الأداء المتميز والإدارة الناجحة التي تسابق الزمن مما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول المتقدمة في مختلف المجالات.









وأضاف: "ملف الصحة في بولاق الدكرور من الملفات الحيوية التي تأتي على رأس اهتماماته، وأنه يسعى جاهدًا إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمة الصحية التي تقدم لأبناء دائرة بولاق الدكرور"، لافتًا إلى أن المنشآت الصحية ببولاق تحتاج إلى عملية تطوير كبيرة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين التي تعد الأهم والأولى بالرعاية.











وأشار النائب إلى أن زيارته لدبي يسعى من خلالها إلى تحقيق أكبر قدر من الإستفادة لصالح أبناء بولاق الدكرور، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء بولاق الدكرور.











وفي نهاية اللقاء، تقدم الدكتور حسام المندوه، بالشكر إلى الدكتور حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، لحرصه على المساندة في تطوير المنظومة الصحية بالخبرات والاستشارات، قائلا: "هذا ما عهدناه منه خلال السنوات الماضية محبًا لمصر وشعبها في ظل العلاقات القوية التي تربط البلدين".