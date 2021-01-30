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محافظات

شعراوى: الاهتمام بالمواطن علي رأس أولويات عمل الحكومة

السبت 30/يناير/2021 - 02:10 م
جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية بالأقصر
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شمس يونس
قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بجولة فى مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة والذى تم إنشاؤه من قبل الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمى لتبادل الدروس المستفادة وقصص النجاح فى بناء القدرة على الصمود والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والتحول الرقمى.


شارك في الجولة كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة ، وعدد من قيادات الوزارة والبرنامج. 

وتابع اللواء محمود شعراوي مجموعة من الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها للمزارعين المستفيدين من مشروعات البرنامج حيث يتم حاليًا تنظيم دورة تدريبة في زراعة القمح بالطرق الحديثة ، كما اطلع شعراوي علي الدورة التدريبية حول طرق تجفيف الطماطم بالمركز لزيادة معدلات التصدير.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بما شاهده في المركز والجهود الكبيرة التي يقوم بها برنامج الاغذية العالمي ، معربًا عن أمله في زيادة عدد القري المستهدفة لتنفيذ مشروع توحيد الحيازات الزراعية  بها. 

وقال اللواء محمود شعراوي إن الوزارة مستمرة في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة مشروعك وقروض صندوق التنمية المحلية لخلق فرص عمل وتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين.

وأكد الوزير ان الاهتمام بالمواطن علي رأس  أولويات عمل الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى جهود الوزارة للنهوض بالقرى المصرية بالمحافظات وجعلها قري نموذجية وخاصة فيما يخص البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب وتوفير فرص عمل لأبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين الوزارة والبرنامج  فى عملية اختيار القرى التى سيعمل عليها  خلال الفترة الحالية فى إطار فكر التنمية المتكاملة التى تنفذه الوزارة وتحويل القرى إلى قرى نموذجية ومبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتطوير الريف المصري.

من جانبه وجه مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة الشكر لوزير التنمية المحلية علي دعمه المستمر لمشروعات البرنامج في المحافظات المصرية ، كما أشاد بجهود محافظ الأقصر لدعم أنشطة المركز خلال الفترة الماضية.
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