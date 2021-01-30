حكم تبرع الإنسان بالدم.. علي جمعة يجيب

أكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، أن حكم الدم ينفصل عن حكم الأعضاء فالدم منفصل والأعضاء متصلة.





وأضاف جمعة، في رده على سؤال "ما حكم تبرع الإنسان بدمه ؟ أن هناك فرق بين الدموع وبين المخاط وبين البول وبين الدم وبين العرق وبين العرق ، هذه أمور منفصلة ، والمنفصل شيء وكل ما خرج من الإنسان ذهب إلى حال سبيله ويمكن الاستفادة منه.





وذكر أن الأعضاء التي خلقها الله سبحانه وتعالى متصلة لها منافع لا يجوز التصرف فيها ، والبيع والشراء والتبرع والتنازل والوصية.





وتابع: هناك فرق كبير بين المنفصل والمتصل هذه الأشياء عكس هذه الأشياء، منوها أن الدم متجدد وهذه الأشياء غير متجددة ، إذًا يجوز التبرع بالدم.





حكم التبرع بالدم أثناء الصيام