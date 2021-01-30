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ديني

حكم تبرع الإنسان بالدم.. علي جمعة يجيب

السبت 30/يناير/2021 - 02:05 م
حكم تبرع الإنسان
حكم تبرع الإنسان بالدم.. على جمعة يجيب
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محمد شحتة
أكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، أن حكم الدم ينفصل عن حكم الأعضاء فالدم منفصل والأعضاء متصلة.

وأضاف جمعة، في رده على سؤال "ما حكم تبرع الإنسان بدمه؟ أن هناك فرق بين الدموع وبين المخاط وبين البول وبين الدم وبين العرق وبين العرق ، هذه أمور منفصلة ، والمنفصل شيء وكل ما خرج من الإنسان ذهب إلى حال سبيله ويمكن الاستفادة منه.

وذكر أن الأعضاء التي خلقها الله سبحانه وتعالى متصلة لها منافع لا يجوز التصرف فيها ، والبيع والشراء والتبرع والتنازل والوصية.

وتابع: هناك فرق كبير بين المنفصل والمتصل هذه الأشياء عكس هذه الأشياء، منوها أن الدم متجدد وهذه الأشياء غير متجددة ، إذًا يجوز التبرع بالدم.

حكم التبرع بالدم أثناء الصيام
ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: "ما حكم تحليل الدم وأنا صائم في نهار رمضان".؟

وردت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية بـ " فيسبوك " قائلة: إن سحب الدم من الصائم سواء أكان للتحليل أم للتبرع به أم لغير ذلك لا يفسد الصيام، ولا يفطر.

وأضافت أنه لا مانع شرعًا من التبرع بالدم، خاصة أن الدم عضو مُتجدد، بل دائم التجدد والتغير.
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