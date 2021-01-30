أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة نقلي عن سعادته بزيارة مسرح جامعة القاهرة العريق والذي يعود نشأته لقرون .

واستذكر "النقلي"، ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة في زيارة سابقة عام 1974 وكانت لحفلة للفنان الراحل عبد الحليم حافظ عندما كان يشدو بأغنية " أي دمعة حزن لا".

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وقال "النقلي"، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على "تويتر" " في زيارة سابقة لجامعة القاهرة ، اصطحبني د. محمد الخشت رئيس الجامعة الى مسرحها العريق، تناهى إلى مسمعي صخب القاعة، وصوت تصفيق الجمهور ل #عبدالحليم_حافظ وهو يشدو بـ (اي دمعة حزن) عام ١٩٧٤".





وأضاف" سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة"، ‏التقطت صورة تذكارية على نفس الكرسي الذي جلست عليه في الحفلة، واسعدني د. الخشت بمشاركة هذه الذكرى الجميلة".