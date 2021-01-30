مقتل وإصابة 16 شخصا في انفجار بـ عفرين السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين السورية.











وقال المرصد إن انفجار سيارة مفخخة وقع في حي الصناعة الواقع بمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي الغربي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.











وكشف عن مقتل اثنين أحدهما طفل وإصابة أكثر من 16 آخرين بجراح متفاوتة، كحصيلة أولية.











ويعد حي الصناعة من المناطق المكتظة بالمدنيين والمارة ويتواجد فيها الكثير من المحال التجارية، كما يذكر أن هذا أعنف انفجار وأول مفخخة تضرب عفرين منذ بداية العام الجديد 2021.



