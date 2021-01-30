برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 5 ملايين جنيه يدعم الاقتصاد المصري

قال النائب، أحمد فرغل وكيل لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن جائحة فيروس كورونا أثرت على العالم أجمع فى حجم الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية في التوسع بالرقعة الزراعية وتطوير معامل البحوث الزراعية وجهود الباحثين لتطوير سلالات جديدة لجميع المحاصيل، أدت إلى صدارة المحاصيل الزراعية المصرية عالميًا.





وأشار إلى أن ارتفاع صادرات الموالح المصرية، رغم تفشي أزمة كورونا، دليل على جودتها والفحص الجيد للثمار، علاوة على اهتمام المزارعين، واهتمام الدولة بتقديم الرعاية الكاملة للعاملين فى القطاع الزراعي، لافتًا إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا، إلا أن مصر حافظت على مكانتها العالمية فى التربع على عرش صادرات الموالح عالميًا.





وأكد " فرغل" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن تجاوز صادرات مصر الزراعية 5 ملايين جنيه ، فضلًا عن زيادة وعى الفلاح المصرى لإنتاج سلع جديدة، سيكون له مردودًا ايجابيًا على الاقتصاد المصرى ، حيث أن التصدير للخارج من شأنه العمل على التنوع فى العمل الصعبة ، و دعم اقتصاد مصر من الناحية الإنتاجية لا سيما فى ظل جائحة كورونا.





ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والفلاح المصرى ، خاصة وأن الرئيس هو من وجه بضرورة دعم الفلاح المصرى من خلال ضرورة توفير كافة مستلزمات الإنتاج له.





جاء ذلك تعليقا الدكتور أحمد العطار، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي ، إن مصر تمتاز بـ محاصيلها من الموالح ، وتمتاز بها على المستوى العالمي ، وبين الأسواق العالمية ، إضافة إلى محصول البطاطس والفراولة.





وأضاف الدكتور أحمد العطار، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مصر استطاعت أن تحتل المركز الأول عالميا في صادرات الموالح ، خلال عامى 2019 و 2020 ، حيث وصل إجمالي المحصول المصدر من الموالح ، خلال عام 2019 ، 1.8 مليون طن موالح، و1.6 مليون طن في عام 2020.





وأشار "العطار" إلى أن صادرات مصر ، خلال أزمة كورونا ، بلغت 5.2 مليون طن ، معقبا : " رقم كبير جدا ..بعد اعلان منظمة الصحة العالمية الكساد التجاري في الكثير من الدول " .





ولفت إلى أن سياسة الحجر الزراعي ، اشتملت على العمل المستمر ، وعدم الاستسلام لـ جائحة كورونا ، والالتزام بالعمل ، على أعلى قدر من المسؤولية ؛ مما انعكس بالإيجاب على المنظومة الزراعية المصرية .



