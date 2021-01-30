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منوعات

خبير ملكي: صعود الأمير تشارلز إلى كرسي العرش يشكل تهديدا لتاج بريطانيا

السبت 30/يناير/2021 - 02:34 م
صدى البلد
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أحمد شريف

بات صعود الأمير تشارلز إلى كرسي العرش البريطاني في خطر، حيث يعتقد الكثيرون أن وريث النظام الملكي البريطاني قد عفا عليه الزمن.



ووفقًا للخبير الملكي كليف إيرفينج ، فإن أمير ويلز لا يعتبر ملكًا واعدًا وسيشكل تهديدًا كبيرًا للتاج.



وقال الخبير الملكي: "بطريقة ما يبدو تشارلز أكبر من الملكة حيث يعتبر رجلا أكثر ملاءمة للقرن الثامن عشر من القرن الحادي والعشرين".



 وزعم الخبير الملكي أن تشارلز اختار أن يبدو "مثل الأخ الأصغر للملكة وليس الابن".



وأوضح قائلا: "أعتقد أن هناك مخاطرة حقيقية أنه إذا خلف تشارلز أمه الملكة اليزابيث، فإن النظام الملكي سوف يتخطى الهاوية بسرعة كبيرة". 



وأضاف الخبير الملكي أن مسألة بقاء النظام الملكي لم تظهر حقًا منذ وقت تنازل إدوارد الثامن عن العرش ، لكنها ستظهر كصفعة حقيقية في وجه تشارلز.

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