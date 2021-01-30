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رياضة

منافس الأهلي المحتمل.. حقيقة رحيل هانز فليك عن تدريب بايرن ميونخ

السبت 30/يناير/2021 - 02:22 م
صدى البلد
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محمد السعيد
كشفت التونسي محمد أمين كناني الصحفي بشبكة سكاي سبورتس الألمانية، حقيقة رحيل هاينز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عقب نهاية الموسم الجاري.

كانت صحيفة " بيلد" الألمانية، ذكرت خلال الأيام الماضية، أن هانز فليك قد يرحل عن تدريب بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم الجاري، بسبب وجود خلافات مع صالح حميديتش المدير الرياضي للبافاري.

وقال محمد أمين كناني في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": توجد بعض الأزمات بين هانز فليك وصالح حميديتش بسبب طريقة اختيار اللاعبين والتعاقدات".

وتابع:" حتى الآن لا يوجد أي شيء مؤكد بشأن مستقبل هانز فليك مع بايرن ميونخ، وقد تضح الأمور بشكل أكثر دقة، خلال الأيام المقبلة".

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.

وتقام بطولة مونديال الأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.
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