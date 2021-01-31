برلماني: مصر لم تتضرر كثيرا من كورونا مقارنة بغيرها من الدول

قال النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب، إن مصر من الدول القليلة التي لم تضرر بشكل كبير بعد انتشار أزمة كورونا، موضحا أن الكثير من دول العالم تكبدت خسائر فادحة بسبب هذا الفيروس في كافة نشاطتها بعد انتهاجها سياسة الإغلاق.





وأكد أبو الحمد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن الدولة المصرية أصبحت تتعافى اقتصاديا في ظل انتهاجها تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى التحسن الملموس في حياة العديد من المواطنين بعد الشروع في حل مشاكلهم التي عانوا منها منذ فترة.





وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا شك أن فيروس كورونا أثر بشكل سلبي علي قطاع السياحة ، ولكن علي الرغم من ذلك، تحاول الدولة جاهدة الخروج من هذا المأزق عبر تنفيذ حميع الإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى أن هناك أماكن سياحية على أتم الإستعداد لاستقبال أي وفود سياحية في اي وقت .





جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن الدولة المصرية لم تتأثر بأزمة كورونا بسبب قوة الاقتصاد، معقبا:" كل احتياجات المواطن متوفرة فى الأسواق".





وأضاف معيط خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي حققت الدولة المصرية، المركز الثاني عالميا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.





وأكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي حل العديد من المشاكل المزمنة التى كانت تعانى منها الدولة المصرية.



