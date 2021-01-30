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أخبار العالم

ارتفاع ضحايا انفجار عفرين السورية إلى 5 قتلى

السبت 30/يناير/2021 - 02:22 م
انفجار في عفرين السورية
انفجار في عفرين السورية
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قسم الخارجي
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا انفجار مدينة عفرين السورية إلى 5 قتلى من بينهم طفل، وإصابة 14 آخرين.
 

وقال المرصد إن انفجار سيارة مفخخة وقع في حي الصناعة الواقع بمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي الغربي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.


وكشف عن مقتل 5 أحدهم طفل وإصابة أكثر من 14 آخرين بجراح متفاوتة، كحصيلة أولية.


ويعد حي الصناعة من المناطق المكتظة بالمدنيين والمارة ويتواجد فيها الكثير من المحال التجارية، كما يذكر أن هذا أعنف انفجار وأول مفخخة تضرب عفرين منذ بداية العام الجديد 2021.
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