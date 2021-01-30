ارتفاع ضحايا انفجار عفرين السورية إلى 5 قتلى

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا انفجار مدينة عفرين السورية إلى 5 قتلى من بينهم طفل، وإصابة 14 آخرين.





وقال المرصد إن انفجار سيارة مفخخة وقع في حي الصناعة الواقع بمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي الغربي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.









وكشف عن مقتل 5 أحدهم طفل وإصابة أكثر من 14 آخرين بجراح متفاوتة، كحصيلة أولية.







