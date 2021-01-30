إطلاق مترو الرياض الجديد 2021.. تعرف على التفاصيل

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبد المحسن الرشيد، عن إطلاق مترو الرياض في العام الحالي 2021، وذلك ضمن خطة تحقيق الاستراتيجية الطموحة لتطوير الرياض.





وأكد فهد بن عبد المحسن الرشيد أن كل ركائز نجاح النهضة العمرانية والتنموية موجودة في مدينة الرياض، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن شبابها وشاباتها هم من سيقودونها للعالمية.





وتحدث الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبد المحسن الرشيد، خلال لقاء تليفزيوني له، عن أبرز محاور استراتيجية تطوير مدينة ‫الرياض، التي تحدَّث عنها ‫ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، قائلا: "إن أكثر من 65٪ من سكان الرياض دون سن الثلاثين من شباب وشابات مؤهلين وطموحين، ونستطيع من خلالهم تحقيق الاستراتيجية الطموحة لتطوير الرياض".





ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبد المحسن الرشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي قاد التطور العمراني والتنموي لمدينة الرياض إبان إمارته لها خلال 55 عامًا، ليقفز عدد سكانها من 150 ألفًا إلى 7.5 مليون نسمة.





وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبد المحسن الرشيد، إلى أن الرياض في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ستنتقل إلى العالمية، لتكون ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم خلال عشر سنوات بحلول 2030.