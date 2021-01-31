5.2 مليون طن .. برلماني: زيادة الصادرات الزراعية تؤكد جودة المنتج المصري

أشاد النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، بما أعلن عنه الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بشأن زيادة صادرات مصر خلال أزمة كورونا، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرا من الدولة بمجال الزراعة حتى فى ظل تفشي كورونا، وبالتالي سيشهد القطاع الزراعي خلال الفترة القادمة ازدهارًا كبيرًا فى عمليات تصدير المنتجات الزراعية المصرية.





وأشار " جاد " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن زيادة صادرات مصر من الموالح ترجع إلى جودة المنتج المصري، وتمتع مصر بمناخ جيد ومناسب، علاوة على الاهتمام الكبير من جانب الدولة بالزراعة، وفتح أسواق جديدة للتصدير بالخارج.





ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيه الرئيس السيسي بتعزيز بتنفيذ مشروع "مستقبل مصر" الممتد على مساحة 500 ألف فدان، سيكون له بالغ الأثر فى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي ، وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، و تحقيق قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء ، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير العملة الصعبة .





جاء ذلك بعد أن قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، إن مصر تمتاز بـ محاصيلها من الموالح، وتمتاز بها على المستوى العالمي ، وبين الأسواق العالمية، إضافة إلى محصول البطاطس والفراولة.





وأضاف الدكتور أحمد العطار، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، مصر استطاعت أن تحتل المركز الأول عالميا في صادرات الموالح ، خلال عامى 2019 و 2020 ، حيث وصل إجمالي المحصول المصدر من الموالح ، خلال عام 2019 ، 1.8 مليون طن موالح ، و1.6 مليون طن ، في عام 2020 .





وأشار "العطار" إلى صادرات مصر ، خلال أزمة كورونا ، بلغت 5.2 مليون طن ، معقبا : " رقم كبير جدا ..بعد اعلان منظمة الصحة العالمية الكساد التجاري في الكثير من الدول " .





ولفت إلى أن سياسة الحجر الزراعي، اشتملت على العمل المستمر ، وعدم الاستسلام لـ جائحة كورونا، والالتزام بالعمل، على أعلى قدر من المسؤولية ؛ مما انعكس بالإيجاب على المنظومة الزراعية المصرية .



