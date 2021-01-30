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رياضة

عزل طبي لمدير النادي الأهلي.. مرجان لا يعاني من أي أعراض وينتظر مسحة جديدة بعد 72 ساعة

السبت 30/يناير/2021 - 02:31 م
محمد مرجان
محمد مرجان
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عبدالحكيم أبو علم
خضع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي للعزل المؤقت بمقر إقامة بعثة الفريق الأحمر في قطر بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به.

ومن المقرر أن يخضع مرجان لفحص طبي جديد ومسحة أخري خلال ال72 ساعة للإطمئنان عليه.

وأوضحت مصادر خاصة أن مرجان لا يعاني من اي أعراض وحالته جيدة ولكنه سيخضع للعزل مع إعادة المسحة من جديد.

وتلقت بعثة الأهلي بالمونديال إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس فور الوصول إلى قطر، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي أجرتها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال الـ72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.
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