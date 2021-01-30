روسيا وتركيا تفتتحان مركز مراقبة ناجورنو كاراباخ

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم السبت، إن روسيا وتركيا افتتحتا مركزا مشتركا للالتزام بوقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ الذي تم الاتفاق عليه في أعقاب تصاعد الصراع في المنطقة العام الماضي.





تم افتتاح المركز، الذي اتفق البلدان على إنشائه في نوفمبر، رسميًا في منطقة أجدام الأذربيجانية.





وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها ستضم ما يصل إلى 60 جنديا من كل من تركيا وروسيا.





بعد ستة أسابيع من القتال ، وقعت أذربيجان وأرمينيا اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة روسية في الإقليم المتنازع عليه، المعترف به دوليًا كجزء من أذربيجان ولكن يسكنه بشكل أساسي الأرمن.





وقالت تركيا يوم الجمعة إن جنرالا تركيا و 38 فردا سيعملون في المركز.





ونقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن "المراقبة ستتم من خلال استخدام طائرات بدون طيار وكذلك تقييم البيانات الواردة من مصادر أخرى".





تدعم تركيا أذربيجان بشأن ناجورنو كاراباخ ، وانتقدت الرؤساء المشاركين لما يسمى بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعدم حلهم الصراع المستمر منذ عقود من الوساطة، و تقود مجموعة مينسك الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.











