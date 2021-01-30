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منوعات

الراجل بيضرب من الست.. إعلامية ترفض قانون حبس الرجل لضربه زوجته

السبت 30/يناير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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أحمد شريف

اعترضت الكاتبة والإعلامية دعاء عبد السلام صاحبة الدعوة لتعدد الزوجات، على قانون حبس الرجل 5 سنوات في حال ضربه لزوجته، معربة عن اعتقادها أن هذا القانون ظالم للزوج ويجعله عاجز أمام زوجته.



وأوضحت الإعلامية دعاء، خلال ندوتها بموقع "صدى البلد"، أن هناك سيدات يضربن الرجال ويعتدين عليهم في صورة تهين الرجل بالمجتمع المصري، لافتة إلى أن نسبة ضرب النساء للرجال زادت بطريقة فجة وفقا للإحصائيات الأخيرة، وهذا القانون سيجعل الرجل أكثر ضعفا ومهانة أمام زوجته.



ودعت دعاء عبد السلام إلى إصدار قانون مماثل ضد المرأة التي تضرب زوجها وتعتدي عليه، وتسبب له عاهة مستديمة في بعض الأحيان، موضحة أن المساواة في الظلم عدل ويجب أن تتساوى المرأة والرجل أمام القانون.



وقالت الكاتبة دعاء عبد السلام، إن كل امرأة تختلف عن الأخرى وإنها اعترضت تماما على ضرب الرجال للسيدات أو الاعتداء عليهن، ولكن هناك بعض السيدات لا تقبل  حكم الرجل عليها إلا بالضرب وترى مقياس الرجولة.

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