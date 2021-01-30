محمود علم الدين يوضح طرق إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة.





وأضاف "علم الدين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجامعة تستعد لإجراء الامتحانات بكافة الطرق سواء حضوريا في مقر الجامعة أو أونلاين.





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وأوضح أنه يتوفر لدى الجامعة جميع الإمكانيات التي تتيح للطالب إجراء الامتحان بأي الطريقتين، فهناك إمكانيات تكنولوجية متاحة، كما تم تأهيل الطلاب بشكل كاف على استخدامها ، وكذلك التعامل على المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة.





وأشار إلى أنه تم عقد الكثير من الورش والدورات التدريبية خلال الفصل الدراسي لتعريف الطلاب بها وكيفية استخدامها والتفاعل عليها.





وكان المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، وأوضح أنه ستتم عودة الطلاب إلى المدن الجامعية، بدءًا من يوم 17 من فبراير القادم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة.



