ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السلطات البريطانية توجه اتهامات لشخص على خلفية إرسال طرد مشبوه لمصنع دواء

السبت 30/يناير/2021 - 02:44 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
وجهت السلطات البريطانية اتهامات لشخص على خلفية قضية تتعلق بإرسال طرد مشبوه يوم /الأربعاء/ الماضي إلى مصنع لانتاج لقاح /أسترازينيكا/ المضاد لكوفيد-19 بمنطقة /شمال ويلز/.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ أن الاتهامات الموجه للشخص الذي يدعى، أنتوني كولينز و(يبلغ من العمر 53 عامًا) من بلدية /كنت/ جنوب شرقي البلاد، تتعلق بإرسال رسالة عن طريق البريد بقصد تضمين اعتقاد بأن الطرد من المحتمل أن ينفجر أو يشتعل، ومن المتوقع أن يمثل كولينز أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم.

وتم إخلاء المصنع جزئيًا وتوقف العمل به لعدة ساعات بعد العثور على الطرد.

بينما أفاد بيان من شرطة /شمال ويلز/ بأن فريق تفكيك القنابل حضر إلى الموقع وفحص الطرد للتأكد من أن التعامل معه آمن، وتم نلقه من أجل إجراءات التحليل، حيث تم التوصل إلى أنه لم يكن جهازًا فعالًا صالحًا للعمل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فرنسا تعلن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

نتائج مشجعة لسياسة الحجر الصحي في الدول الأوروبية.. فيديو

الشرطة البريطانية تغلق الطرق المؤدية لمصنع إنتاج لقاح أسترازينيكا بسبب حادث طارئ

العثور على طرد بريدي مشبوه في مقر الرئاسة التونسية

محاولة تسميم قيس سعيد.. المشيشي: استهداف رئيس الجمهورية يمثل استهدافا لتونس وشعبها

بعد مطالب بالتوزيع العادل.. بريطانيا تمتنع عن إعلان عدد لقاحات كورونا

ترشيحاتنا

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

بيان مهم من الداخلية الكويتية

غضب بالأهلي من ربيعة وعقوبة مالية في انتظاره

بشرى سارة..إنتاج 150 مليون جرعة من لقاح كورونا الجديد بحلول مايو

الفريق يخوض أول تدريباته اليوم بالدوحة.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي

الشتاء يكشر عن أنيابه.. طوارئ في الأجهزة لمواجهة توقعات الأمطار والرياح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات متنوعة

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

تعرف على مواصفات وأسعار إم جي 5 موديل 2021