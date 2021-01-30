السلطات البريطانية توجه اتهامات لشخص على خلفية إرسال طرد مشبوه لمصنع دواء

وجهت السلطات البريطانية اتهامات لشخص على خلفية قضية تتعلق بإرسال طرد مشبوه يوم /الأربعاء/ الماضي إلى مصنع لانتاج لقاح /أسترازينيكا/ المضاد لكوفيد-19 بمنطقة /شمال ويلز/.





وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ أن الاتهامات الموجه للشخص الذي يدعى، أنتوني كولينز و(يبلغ من العمر 53 عامًا) من بلدية /كنت/ جنوب شرقي البلاد، تتعلق بإرسال رسالة عن طريق البريد بقصد تضمين اعتقاد بأن الطرد من المحتمل أن ينفجر أو يشتعل، ومن المتوقع أن يمثل كولينز أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم.





وتم إخلاء المصنع جزئيًا وتوقف العمل به لعدة ساعات بعد العثور على الطرد.



