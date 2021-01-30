رغم كورونا.. الحجر الزراعي: إجمالي صادرات مصر بلغت أكثر من 5 ملايين طن.. النواب: عوائد كبيرة على الاقتصاد المصري.. والزراعة تحظى بدعم الدولة

برلماني: الاجراءات التى اتخذتها الدولة في التوسع فى الرقعة الزراعية أدت إلى صدارة المحاصيل الزراعية المصرية عالميًا

نائب: هناك اهتمام كبير من الدولة بمجال الزراعة حتى فى ظل تفشي جائحة كورونا

عضو بالشيوخ: بلوغ صادرات مصر الزراعية 5.2 مليون طن يؤكد تميز القطاع





أشاد عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بما أعلن عنه الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بشأن إعلانه عن بلوغ إجمالي صادرات مصر أكثر من 5 ملايين طن، مشيرين إلى أن التصدير للخارج من شأنه أن يعمل على دعم و تحسين الاقتصاد القومي المصري ، و توفير عملة صعبة.





بداية قال النائب، أحمد فرغل وكيل لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن جائحة فيروس كورونا أثرت على العالم أجمع فى حجم الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن الاجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية في التوسع فى الرقعة الزراعية وتطوير معامل البحوث الزراعية وجهود الباحثين لتطوير سلالات جديدة لجميع المحاصيل، أدت إلى صدارة المحاصيل الزراعية المصرية عالميًا.





وتابع: ارتفاع صادرات الموالح المصرية، رغم تفشي أزمة كورونا، دليل على جودتها والفحص الجيد للثمار ، علاوة على اهتمام المزارعين، و اهتمام الدولة بتقديم الرعاية الكاملة للعاملين فى القطاع الزراعي، لافتًا إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا، إلا أن مصر حافظت على مكانتها العالمية فى التربع على عرش صادرات الموالح عالميًا.





وأكد " فرغل" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" على أن تجاوز صادرات مصر الزراعية 5 ملايين جنيه ، فضلًا عن زيادة وعى الفلاح المصرى لإنتاج سلع جديدة، سيكون له مردودًا ايجابيًا على الاقتصاد المصرى ، حيث أن التصدير للخارج من شأنه العمل على التنوع فى العمل الصعبة ، و دعم اقتصاد مصر من الناحية الإنتاجية لا سيما فى ظل جائحة كورونا.





ووجه الشكر للرئيس السيسى والفلاح المصرى ، خاصة وأن الرئيس هو من وجه بضرورة دعم الفلاح المصرى من خلال ضرورة توفير كافة مستلزمات الإنتاج له.

من جانبه أشاد النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، بما أعلن عنه الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بشأن زيادة صادرات مصر خلال أزمة كورونا ، مؤكدًا على أن هناك اهتمامًا كبيرا من الدولة بمجال الزراعة حتى فى ظل تفشي كورونا ، وبالتالي سيشهد القطاع الزراعي خلال الفترة القادمة ازدهارًا كبيرًا فى عمليات تصدير المنتجات الزراعية المصرية.





وأشار " جاد " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن زيادة صادرات مصر من الموالح ترجع إلى جودة المنتج المصري ، و تمتع مصر بمناخ جيد ومناسب، علاوة على الاهتمام الكبير من جانب الدولة بالزراعة، وفتح أسواق جديدة للتصدير بالخارج.





ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن توجيه الرئيس السيسي بتعزيز بتنفيذ مشروع "مستقبل مصر" الممتد على مساحة 500 ألف فدان، سيكون له بالغ الأثر فى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي ، وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، و تحقيق قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء ، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي و توفير العملة الصعبة .





وفى نفس السياق عبر النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، عن استحسانه بشأن بلوغ صادرات مصر 5.2 مليون طن خلال جائحة كورونا،مؤكدًا على أن القطاع الزراعي في مصر يشهد تميزًا كبيرًا مهما واجهته الأزمات ، والدليل على ذلك ثباته وعدم تراجعه عن هذا التميز حتى فى ظل تفشي جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم.





وأوضح " دياب" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن التطور الذي يشهده القطاع الزراعي ، يأتي تكملة لمسيرة الإنجازات التى تتولاها القيادة السياسية ، مع عدم الاستسلام لـ جائحة كورونا ، والالتزام بالعمل على أعلى قدر من المسؤولية والجدية، والذي انعكست آثاره بالإيجاب على المنظومة الزراعية.





وتابع: مصر الدولة الوحيدة التى شهدت أعلى معدلات فى النمو فى ظل جائحة كورونا، نظرًا للخطة الواضحة أهدافها التى تنتهجها الدولة فى العمل والتركيز على دعم و تنمية القطاع الزراعي ، والصناعي أيضًا، إيمانًا واعترافًا منها بأن تحقيق التنمية فيهما، سيحققان لمصر الوصول إلى المكانة التي تستحقها وتليق بها.





ونوه عضو مجلس الشيوخ علي أهمية استغلال الظروف الحالية في زيادة الانتاج الزراعي، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والأساليب الحديثة في الرى والزراعة، وكذا تعظيم دور مراكز البحوث الزراعية، وتوفير الدعم اللازم للفلاح المصري.





جدير بالذكر أن .قال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي ، إن مصر تمتاز بـ محاصيلها من الموالح ، وتمتاز بها على المستوى العالمي ، وبين الأسواق العالمية ، إضافة إلى محصول البطاطس والفراولة .





وأضاف الدكتور أحمد العطار ، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، مصر استطاعت أن تحتل المركز الأول عالميا في صادرات الموالح ، خلال عامى 2019 و 2020 ، حيث وصل إجمالي المحصول المصدر من الموالح ، خلال عام 2019 ، 1.8 مليون طن موالح ، و1.6 مليون طن ، في عام 2020 .





وأشار "العطار" إلى صادرات مصر ، خلال أزمة كورونا ، بلغت 5.2 مليون طن ، معقبا : " رقم كبير جدا ..بعد اعلان منظمة الصحة العالمية الكساد التجاري في الكثير من الدول " .





ولفت إلى أن سياسة الحجر الزراعي ، اشتملت على العمل المستمر ، وعدم الاستسلام لـ جائحة كورونا ، والالتزام بالعمل ، على أعلى قدر من المسؤولية ؛ مما انعكس بالإيجاب على المنظومة الزراعية المصرية .



