لقطات مضيئة داخل حى الصداقة بأسوان .. صور

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وحي الصداقة إلى النزول ميدانيًا وتنظيم معسكر عمل شارك فيه مجموعات شبابية وهو ما أسفر عن لوحة جمالية للمنطقة من النظافة العامة دهان بلدورات، والتطوير والتجميل .
وتحولت شكوى المواطنين المقيمين بعمارات الإسكان الإجتماعي خلف الألبان بمنطقة الصداقة الجديدة، التابعة لمحافظة أسوان، بإجمالى 45 عمارة من سوء حالة النظافة العامة، إلى لقطة مضيئة .
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يأتي ذلك من أجل إضفاء الوجه والكل الجمالى والحضارى لمختلف المناطق والأحياء السكنية داخل نطاق محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء ، وعروس الجنوب والمشتى العالمى.
وتحولت شكوى المواطنين المقيمين بعمارات الإسكان الإجتماعي خلف الألبان بمنطقة الصداقة الجديدة، التابعة لمحافظة أسوان، بإجمالى 45 عمارة من سوء حالة النظافة العامة، إلى لقطة مضيئة .
وأقرأ أيضًا :
صحة أسوان: توقيع الكشف الطبي على 4051 مواطنا بالمجان.. صور
يأتي ذلك من أجل إضفاء الوجه والكل الجمالى والحضارى لمختلف المناطق والأحياء السكنية داخل نطاق محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء ، وعروس الجنوب والمشتى العالمى.