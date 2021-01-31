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محافظات

لقطات مضيئة داخل حى الصداقة بأسوان .. صور

الأحد 31/يناير/2021 - 03:01 ص
تطوير وتجميل الحي
تطوير وتجميل الحي
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شاذلى عبد الفتاح
وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وحي الصداقة إلى النزول ميدانيًا وتنظيم معسكر عمل شارك فيه مجموعات شبابية وهو ما أسفر عن لوحة جمالية للمنطقة من النظافة العامة دهان بلدورات، والتطوير والتجميل .

وتحولت شكوى المواطنين المقيمين بعمارات الإسكان الإجتماعي خلف الألبان بمنطقة الصداقة الجديدة، التابعة لمحافظة أسوان، بإجمالى 45 عمارة من سوء حالة النظافة العامة، إلى لقطة مضيئة .

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يأتي ذلك من أجل إضفاء الوجه والكل الجمالى والحضارى لمختلف المناطق والأحياء السكنية داخل نطاق محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء ، وعروس الجنوب والمشتى العالمى.
لقطات مضيئة داخل حى الصداقة بأسوان .. صور
لقطات مضيئة داخل حى الصداقة بأسوان .. صور
لقطات مضيئة داخل حى الصداقة بأسوان .. صور
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