تحدث عن قضايا داخلية وخارجية.. أحمد موسى يحقق مليون مشاهدة في 30 ساعة.. شاهد

حقق فيديو "البث المباشر" الذي سجله الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة "صدى البلد"، مليون مشاهدة في ٣٠ ساعة فقط.





وتحدث أحمد موسى، أثناء البث المباشر، في عدد من القضايا الداخلية والخارجية مثار اهتمام المشاهدين، وحظي بتعليقات أكثر من ١٧ ألف شخص.





كشف أحمد موسى، عن كواليس وأسرار جديدة حول يوم 28 يناير، موضحا أنه فوجئ بعد يناير 2011 بأشخاص أعلنوا انتماءهم للإخوان، وهم لا يعلمون شيئًا عن الجماعة ولكنهم يعملون لمصلحتهم فقط.



