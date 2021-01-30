تحدث عن قضايا داخلية وخارجية.. أحمد موسى يحقق مليون مشاهدة في 30 ساعة.. شاهد

حقق فيديو "البث المباشر" الذي سجله الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة "صدى البلد"، مليون مشاهدة في ٣٠ ساعة فقط.
وتحدث أحمد موسى، أثناء البث المباشر، في عدد من القضايا الداخلية والخارجية مثار اهتمام المشاهدين، وحظي بتعليقات أكثر من ١٧ ألف شخص.
كشف أحمد موسى، عن كواليس وأسرار جديدة حول يوم 28 يناير، موضحا أنه فوجئ بعد يناير 2011 بأشخاص أعلنوا انتماءهم للإخوان، وهم لا يعلمون شيئًا عن الجماعة ولكنهم يعملون لمصلحتهم فقط.
وقال أحمد موسى، إن الرجل الحقيقي يتمنى لبلده الخير ويقف مع وطنه وليس الذي يتمنى لها الشر ويدمرها، موجهًا حديثه إلى الجماعة الإرهابية «أتحدى أي إخواني إنه ينزل دلوقتي في الشارع ويقول للناس إنه إخواني ويشوف المصريين هيعملوا فيه إيه».
وأوضح أحمد موسى أن 2011 عطلت مصالح البلد 20 سنة بسبب أحداث الفوضى والشغب والعنف التي تسبب فيها عناصر عصابة الإخوان الإرهابية.
وأشار إلى أن هناك قنوات وصحفا وقعت في الفخ وخداع الإخوان، وعملت لمصلحة الجماعة أثناء حكمها، موضحًا أنه كان يهاجمهم لأنه يعرف كثيرًا عنهم مختتمًا «مسحت بالإخوان الأرض فترة حكمهم، وعصام العريان هددني هاتفيًا في 2011 بتقديم بلاغ للنائب العام».