جيب تحتفل بالذكرى الـ80 بالعديد من الإصدارات الخاصة.. تفاصيل

تحتفل العلامة التجارية الخاصة بالسيارات جيب، والأسطورية في عالم الدفع الرباعي هذا السنة بحلول 80 عاما على انشائها عام 1941.

وأصدرت شركة جيب بخصوص هذه المناسبة بيان صحفي يحتوى على العديد من المفاجئات والاصدارات الخاصة لهذه العلامة التجارية الضخمة ، لتؤكد نموها على مرّ العقود مع الاستمرار بطرح منتجات جديدة تؤكّد سمعة العلامة الراسخة والتي جعلتها مرادفًا للتميز على الطرق الوعرة.

وبالفعل طرحت شركة جيب النماذج الجديدة ذات الإصدار الخاص بمناسبة الذكرى الثمانين لها ، ويعتمد كلّ طراز خاص بمناسبة "الذكرى الثمانين" على الإصدار الأكثر مبيعًا كما ويتميّز بمزايا السلامة والتكنولوجيا القياسية إضافة إلى اللمسات الجمالية اللافتة التي تمنح السيارات طابعها المتميّز.

وتكون إصدارات جيب الخاصة بالذكرى الثمانين هي موديل عام 2021 ، وهي النماذج الاحتفالية ذات الإصدار الخاص المتاحة على رينيجيد، وكومباس، ورانجلر وجلاديتور .

و أوّل طراز من طرازات "الذكرى الثمانين" لعلامة جيب الذي يتمّ الذي طرحه هو رينيجيد، والذى يتزين بلمسات كريستالية خفيفة اللمعان من الجرانيت ومقاعد قماشية بنمط ماسي مع درزات باللون الرصاصي وشعار الذكرى الثمانين، إضافة إلى لمسات داخلية سوداء شديدة اللمعان وشعار العلامة على المقاعد وسجادات الأرضية. وتكمل العجلات المعدنية المخصصة المظهر الخارجي للطرازات التذكارية الجديدة.

تمّ تجهيز الإصدارات الجديدة بمحرّكات احتراق داخلي وأنظمة جيب الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء، كما سيتمّ تزويدها أيضًا بخصائص التكنولوجيا المتطوّرة ومزايا السلامة، والتي تعمل كلّها لتعزيز قدرات الدفع الرباعي الفائقة التي تشتهر بها سيارات جيب.

اما طراز كومباس الجديد الذي ينطلق في السوق الأوروبي، قبل الإطلاق الرسمي للطراز الجديد مع حدث خاصّ يُقام في وقت لاحق من هذه السنة. وقد بدأ خلال الأيام القليلة الماضية إنتاج كومباس الجديدة للسوق الأوروبي في مصنع فيات كرايسلر للسيارات في ملفي (إيطاليا) .

بالإضافة الى نسخة جيب رينيجيد ، والتي تتميز بلمسات خفيفة اللمعان من الكريستال الجرانيتي على الشبك الأمامي الشهير ذات الفتحات السبع، وعجلات معدنية قياس 18 بوصة وشارة الذكرى الثمانين التذكارية.

وتستمد السيارة قوتها من مجموعة المحرّكات ، منها محرّك ملتي-جت Multijet II المحدّث سعة 1.6 ليتر وينتج قوّة تبلغ 130 حصانًا عند 3,750 دورة بالدقيقة، و320 نيوتن متر من عزم الدوران عند 1,500 دورة بالدقيقة. ويترافق هذا المحرّك الذي يعمل بالديزل مع علبة تروس يدوية سداسية السرعات ونظام دفع أمامي، وقد تمّت ترقية أداء هذا المحرّك ليقدّم 10 أحصنة إضافية من الطاقة مقابل المحرّك سعة 1.6 ليتر الذي كان مُتاحًا على طراز العام السابق.

وتشمل المحرّكات التي تعمل بالبنزين محرك تربو مؤلّف من 3 أسطوانات بسعة 1.0 لتر ينتج 120 حصانًا وعزم دوران يبلغ 190 نيوتن متر ويترافق مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات، ومحرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 150 حصانًا، مع عزم أقصى يبلغ 270 نيوتن متر يعاونه ناقل حركة مزدوج القابض جاف (DDCT). وقد تمّ تجهيز كلا المحرّكين اللذين يعملان بالبنزين بنظام الدفع بالعجلات الأمامية. ويكمل مجموعة المحرّكات المتاحة على طرازات "الذكرى الثمانين" محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر مع تقنية هجينة مدمجة، يولّد 190 حصانًا وعزم دوران 270 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات ونظام الدفع كلي eAWD، وقد بات متوفرًا لدى وكلاء جيب في أوروبا.

اما مجموعة رينيجيد لعام 2021 ، تمّ توفير سبع خيارات من العجلات مع 18 لونًا مختلفًا لطراز عام 2021 إضافة إلى السقف الأسود ، بشكل إضافي عن الطراز الأساسي لعام 2021 ,

وتاتى جيب جلاديتور بنسخة الذكرى الثمانين ، بعجلات معدنية قياس 18 بوصة مع لمسات من الكريستال الجرانيتي، والشبك الأمامي، وإطارات المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب باللون الرمادي المعدني المحايد، وسقف صلب بلون الهيكل، ومصدّات جانبية فوق العجلات، وشارات احتفالية خاصّة بالمناسبة. كما وتعزّز أرضية الصندوق والدرجات الجانبية القابلة للرش الوظائف العملية للسيارة، بما يكمّل الخصائص الجمالية التي تميّز هذه النسخة المميّزة.

بالإضافة الى جيب كومباس بنسخة الذكرى الثمانين، والتي ستُطرح قريبًا في إيطاليا وألمانيا، وهي تتميّز بلمسات تصميمية جديدة عالية التقنية مع الحفاظ على روحتيها الحضرية المتميّزة والعصرية والأنيقة.

وللذكر فان جيب رينيجيد، باتت متوفرة الآن لدى وكلاء جيب في جميع أنحاء أوروبا ، على أن يصل كومباس ورانجلر وجلاديتور بنسخة "الذكرى الثمانين" في الربيع القادم من هذا العام .