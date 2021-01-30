أشهر 5 محركات خارقة في العالم وأسعارها؟

تقدم كبرى شركات تصنيع المحركات العديد من الإصدارات الخارقة، و التي استطاعت أن تكون محط اهتمام كبير بين محبي عالم السيارات لعام 2020، وذلك لاعتمادها على قدرات ميكانيكية و فنية فائقة السرعة، و لاحتوائها أيضا على لمسات فنية داخلية و خارجية تعبر عن لمسات كل صانع، لنجد بهذه القائمة أسماء رنانة و قدرات لا تصدق و بأسعار تبدو خيالية.





1- أستون مارتن VALKYRIE

تأتي VALKYRIE بقدرات خارقة حيث تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك V12، سعة 6500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة اجمالية قدرها 1130 حصان، كما تمتعت بمنظومة الحركة الهجينة، والتي تزيد من قوة هذه النسخة الخارقة، ويقدر سعرها بالأسواق العالمية بداية من 3 مليون دولار.





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2- السيارة KOENIGSEGG JESKO

تنتج هذه النسخة بمحرك ثماني الأسطوانات V8، قادر على انتاج طاقة تقدر بـ 1600 حصان، مما يجعلها صاحبة قدرات خاصة على الطريق، حيث تصل سرعتها القصوى بفضل هذه الإمكانيات الفنية إلى 300 ميل/ساعة، بينما يقدر سعرها بحوالي 3 ملايين دولار مما يجعلها منافسة قوية للنموذج السابق VALKYRIE.





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3- مرسيدس AMG One

تنطلق نجمة مرسيدس الرائعة عبر محرك سداسي الأسطوانات V6، ينتج قوة 1600 سي سي ولكن مع شاحن توربيني مزدوج، و بناقل حركة مكون من 8 سرعات، مما يدفعها من الانطلاق من الوضع 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 6 ثواني فقط، و تقدر القيمة السعرية لـ مرسيدس AMG One نحو 2.7 مليون دولار.





4- ريماك C2

هذه السيارة تابعة لشركة كرواتية حديثة تأسست في 2009 و يقع مفقرها في سفيتا نيديلجا، و زودت ريماك C2 بأربعة محركات ذات طابع كهربائي الأداء، ينتج قوة إجمالية قدرها 1.914 حصان، مع عزم دوران يبلغ 2299 نيوتن/متر، مما يدفعها بالانطلاق من النقطة 0 إلى 60 ميل أي 97 كلم/ساعة، و يصل سعر هذه النسخة الخارقة إلى 2 مليون دولار.





5- لامبورجيني AVENTADOR SVJ

يعتمد وحش لامبورجيني على محرك V12، بقوة تصل إلى 770 حصان، و بعزم دوران يبلغ 720 نيوتن/متر عند 6,750 لفة بالدقيقة، يجعلها تنطلق من سرعة 0 إلى 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.8 ثانية فقط، بينما يقدر سعرها نحو517.770 ألف دولار.



