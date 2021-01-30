سقوط طالب من قطار بالدقهلية

أصيب طالب بإصابات خطيرة اثر انزلاق قدمه اثناء وقوفه على باب القطار القادم من المطرية للمنصورة وسقوطه ببندر محلة دمنة بالدقهلية.

وكان اخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة محلة دمنة من مستشفى المنصورة العام بوصول كريم محمد على صالح ١٢ عاما طالب ومقيم طرف أسرته بقرية " ميت ضافر " دائرة مركز دكرنس مصابا بكدمات متفرقة بالرأس وإشتباه نزيف بالمخ ( إدعاء سقوط من قطار) .



وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين قيام المذكور بإستقلال القطار رقم ( ٢١٠ ) القادم من المطرية إلى المنصورة من محطة سكة حديد قرية " ميت ضافر " وأثناء توقفه على باب إحدى عربات القطار إنزلقت قدماه وسقط على جانب الطريق ببندر محلة دمنة مما أدى إلى حدوث إصابته .



وبسؤال والده ٥٥ عاما عامل ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتم النسيق مع قسم شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات ٠



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٩٢ / ٢٠٢١ إدارى مركز شرطة محلة دمنة ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.