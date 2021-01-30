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محافظات

وقف بناء محلات مخالفة وتعديات بناء بشارع المجزر الآلي بجنوب الجيزة

السبت 30/يناير/2021 - 02:54 م
إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
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محمد الصاحى

تمكن حي جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبدالفتاح رئيس الحي، من  وقف وإزالة بناء عدد من المحلات المخالفة بشارع المجزر الآلي، في إطار الحملات التي يشنها الحي لوقف التعديات والتصدي للبناء المخالف.

كما تمكنت الحملة من ضبط ونش مخالف بدون تصريح يحدث اشغال بشارع محمود سلامة جزيرة الدهب.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مكثفة علي مدار اليوم لرفع اوجه الاشغال من الطريق العام نفذت أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملات لإعادة الانضباط بالشارع ومواجهة البناء المخالف او التعديات علي الاراضي الزراعية .

من ناحية أخرى أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تكليفات وكلف المحافظ لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية الشؤون الصحية بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة مؤكدًا أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين.

ووجه المحافظ بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.

وقف بناء محلات مخالفة وتعديات بناء بشارع المجزر الآلي بجنوب الجيزة
وقف بناء محلات مخالفة وتعديات بناء بشارع المجزر الآلي بجنوب الجيزة
وقف بناء محلات مخالفة وتعديات بناء بشارع المجزر الآلي بجنوب الجيزة
وقف بناء محلات مخالفة وتعديات بناء بشارع المجزر الآلي بجنوب الجيزة
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