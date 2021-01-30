بص عليها من الشباك.. بواب يتسلق مواسير ليتلصص على أجنبية فى غرفة النوم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات ضبط سيدة لرجل يتلصص عليها من نافذة غرفة نومها.





بلاغا تلقته الأجهزة بالجيزة من سيدة أجنبية أفاد بأنها أثناء نومها شاهدت شخص يتلصص عليها من النافذة ويقوم ببعض الحركات الجنسية والأباحية، وعقب قيامها فر هاربا عبر المواسير إلى أسفل العقار.





وتبين من التحريات التى أجريت بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار، وشاهدته المبلغة أثناء هبوطه من على المواسير.





وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمكان تبين صحة اقوالها، حيث صعد حارس العقار عبر المواسير للتلصص على المبلغة فى غرفة نومها.



