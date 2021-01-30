ورش فنية متنوعة بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفذ بيت ثقافة حديقة المدفعية ورشة لعمل كوفيه باستخدام النول تم من خلالها التعرف على الخيوط التى يمكن استخدامها لعمل أشكال مختلفة بالنول، بجانب ورشة حرق على الخشب بالمكتبة الثقافية لحى المعادي.





كما استكمل قصر ثقافة المطرية ورشة اللاسيه لتعليم طريقة تشبيك المفرش بعد استكمال التثبيت بخيوط السراجه، بالإضافة إلى ورشة تعليم الكروشيه بقصر حلوان.



