التحقيق يبدأ غدا.. عقوبات النائب محمد عبد العليم داود تصل لإسقاط العضوية

كشف النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن مخاطبته للمثول أمام لجنة القيم بالبرلمان غدا، الأحد.

كان ذلك بعدما أحاله المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لهيئة مكتب المجلس ولجنة القيم، بعد مهاجمته في إحدى جلساته حزب مستقبل وطن.



ما هي لجنة القيم؟





تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.





ويحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.





مراحل التحقيق





تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.





وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.





وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.





وللجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.

عقوبات لجنة القيم

تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في المادة 381 من لائحة مجلس النواب، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، حيث تأتي العقوبات كالآتي :