13 من أطباء بروتوكول التعاون يمارسون عملهم بمستشفى بئر العبد

استقبلت مستشفى بئر العبدالمركزي النموذحي بمحافظة شمال سيناء، السبت، دفعة جديدة من أطباء البرتوكول من اربع جامعات مصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.





وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة.





وأكد الدكتور طارق كامل محمد شوكة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية.





وأضاف شوكة، أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات، تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.





من جانبه، قال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إنه كان في استقبال الدفعة الجديدة عند وصولها إلى مدينة بئر العبد، الدكتور تامر حمدي، مدير مستشفى بئر العبد، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.





في نفس السياق ، نجح فريق طبي من أطباء الجامعات المصرية بالتعاون مع أطباء مستشفى بئر العبد المركزى فى إجراء عملية جراحية ذات مهارة لتوسيع القناة الشوكية لمريض ، وذلك فى غرفة العمليات الرئيسية فى مستشفى بئر العبد بشمال سيناء .



وأكد الدكتور تامر حمدى مدير عام مستشفى بئر العبد المركزى، أن المريض وصل الى المستشفى بعد معاناته من ألام حاده أسفل الظهر، مصاحبة بتنميل وخدل بالساق اليسرى وصعوبة بالحركة ، مع عدم استجابة المريض للعلاج الدوائى .





وأضاف أن الفريق الطبي قرر إجراء تدخل جراحى دقيق لتوسيع القناة الشوكية، وتسليك الجذور العصبية للمريض مع تثبيت الفقرات بواسطة شرائح ومسامير وتركيب قفص كربونى ، مع استئصال الغضروف ما بين الفقرة الخامسة القطنية والأولى العجزية .







كما أجرت مستشفى بئر العبد المركزي، عملية جراحية عاجلة وخطيرة لمريضة مصابة بالكورونا، عمرها 60 عاما وتعاني من هشاشة في العظام وكسر فى عنق عظم الفخذ الأيمن ، مما استدعى إجراء جراحة استبدال مفصل الحوض بمفصل أسمنتى كامل ثلاثى الأقطاب، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.



وأشار الدكتور طارق محمد كامل شوكه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، الى أن اطباء البروتوكول بمستشفى بئر العبد المركزي النموذجي ،نجحوا في إجراء 17 عملية جراحية في المستشفى خلال أسبوع، أجراها فريق طبي متخصص في جراحة العظام من أطباء الجامعات، وبالتعاون مع أطباء المستشفى.





وقد شارك في العمليات اطباء من جامعات القاهرة والأزهر والمنصورة بالزقازيق، في تخصص " جراحة الأوعية الدموية، وتخصص التخدير وجراحة العظام والمفاصل ، فني اشعه ، وطاقم معاون من التمريض والعناية المركزة بالمستشفى.



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