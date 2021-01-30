ثقافة البحر الأحمر تناقش الإدمان وأثره الاقتصادى والاجتماعى على الأسرة





عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة المتنوعة، حيث أقام فرع ثقافة البحر الأحمر ببيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "الإدمان وأثره الإقتصادي والإجتماعي على الأسرة"، تحدث فيها محمد سعيد عن معنى الإدمان وكيف يعمل على إيجاد فرد غير سوي غير فعّال في المجتمع وغير قادر على العمل، يصبح كل هدفه كيف يحصل على النقود التي يوفر بها المادة المخدرة حتى وإن لجأ إلي السرقة أو القتل، كما أقيمت ورشة فنية أونلاين للرسم على الزجاج مع المدربة نورهان محمد التي إستخدمت زجاج ٣مم، برونز أحمر، قلم دوكو، ورنيش دوكو أو سيلر، فرش مقاسات مختلفة وورق مطبوع لعمل شكل مزخرف، بينما نظم قصر ثقافة الشلاتين ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر، وقام مجدى أحمد بإستخدام ورق البريستول والألوان المائية لعمل أشكال فنية مختلفة.



