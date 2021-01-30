أثناء خوضه مباراة سبال.. سرقة منزل ويستون ماكيني نجم يوفنتوس

أكد تقرير صحفي، أن منزل الأمريكي ويستون ماكيني نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، تعرض للسرقة، الأسبوع الماضي.

وذكرت شبكة " سكاي سبورتس" الإيطالية، أن لصوصا اقتحموا منزل ويستون ماكيني، أثناء خوضه مباراة يوفنتوس وسبال، التي أقيمت الأربعاء الماضي، في مسابقة كأس إيطاليا، والتي انتهت بفوز البيانكونيري بأربعة أهداف دون رد.





وأضافت الشبكة الإيطالية، أن اللصوص خططوا لاقتحام لمنزل ماكيني تزامنا مع مباراة يوفنتوس وسبال، حتى يضمنوا عدم وجود اللاعب في المنزل".





وأكدت الشبكة، أن اللصوص اقتحموا منزل ماكيني من نافذة المرحاض، حتى لا يشعر الجيران بأئ شيء غريب".