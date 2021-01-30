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دبي تتناسى كورونا وتطلق أول أسبوع الموضة الرجالية.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 03:11 م
اسبوع الموضة بدبي
اسبوع الموضة بدبي
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "يورو نيوز"، فيديو عن انطلاق اول اسبوع للموضة الرجالية بدبي، حيث انطلقت في دبي فعاليات أول أسبوع للموضة الرجالية، وهو حدث غير مسبوق يقام بصيغة افتراضية حصرًا بسبب جائحة كوفيد-19، ويشمل عرض مقاطع مصوّرة ونقلاَ حيًّا لعروض تقليدية تُبث عبر الإنترنت.

ويتضمن "أول أسبوع موضة عربي خاص بالرجال" عروضًاَ لنحو 15 مصممًا من الإمارات العربية المتحدة ولبنان وإيران وبريطانيا وفرنسا.

واستُهل الأسبوع الذي سيُبث نقل حي لأنشطته على مدى ثلاثة أيام عبر "يوتيوب" بشريط فيديو مساء الخميس لمجموعة دار "أماتو" الإماراتية التي تحولت عالميّة. وظهر في الشريط الذي صُوّر في الصحراء رجال يرتدون ملابس بيضاء، تتراوح بين قمصان الـ"تي شيرت" بالدانتيل وأزياء خليجية تقليدية.

وقال محمد عقرة، مدير الإستراتيجية في مجلس الأزياء العربي الذي يمثل القطاع في 22 دولة "العالم من حولنا يتغير، وكذلك المواقف تجاه الموضة، ولا يشهد أي مكان آخر تغييرًا في هذا المجال بقدر ما يشهده الشرق الأوسط".

وأوضح في بيان أن أسبوع الموضة العربي للرجال يعبّر عن "اتساع نطاق الملابس الرجالية إلى أبعد من الملابس الرسمية وملابس الشارع، ويمهد الطريق لأزياء أكثر جرأة لرجال الشرق الأوسط".

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