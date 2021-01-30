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محافظات

إغلاق نادي صحي شهير بالدقي لإدارته بدون ترخيص

السبت 30/يناير/2021 - 03:09 م
غلق نادي صحي شهير
غلق نادي صحي شهير بالدقي
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محمد الصاحى

تمكن حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، خلال حملة على عدد من المنشآت التجارية بالحي من إيقاف تشغيل وغلق أحد النوادي الصحية الشهيرة الموجودة في نطاق الحي، والتي تدار بدون ترخيص.


كما تمكنت الحملة من التفتيش على المحلات والمطاعم وتحرير عدد ٥ محاضر عدم ارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي وذلك في شارع التحرير والسودان ومحي الدين وسليمان جوهر .


جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مكثفة علي مدار اليوم لرفع الاشغالات من الطريق العام، حيث تنفذ أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملات لإعادة الانضباط بالشارع ومواجهة البناء المخالف او التعديات علي الاراضي الزراعية .


من ناحية أخرى أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تكليفات وكلف المحافظ لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية الشؤون الصحية بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة مؤكدًا أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين.


ووجه المحافظ بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.

إغلاق نادي صحي شهير بالدقي لإدارته بدون ترخيص
إغلاق نادي صحي شهير بالدقي لإدارته بدون ترخيص
إغلاق نادي صحي شهير بالدقي لإدارته بدون ترخيص
إغلاق نادي صحي شهير بالدقي لإدارته بدون ترخيص
إغلاق نادي صحي شهير بالدقي لإدارته بدون ترخيص
إغلاق نادي صحي شهير بالدقي لإدارته بدون ترخيص
إغلاق نادي صحي شهير بالدقي لإدارته بدون ترخيص
إغلاق نادي صحي شهير بالدقي لإدارته بدون ترخيص
إغلاق نادي صحي شهير بالدقي لإدارته بدون ترخيص
إغلاق نادي صحي شهير بالدقي لإدارته بدون ترخيص
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