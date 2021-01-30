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مرأة

طريقة عمل سندوتشات للأطفال

السبت 30/يناير/2021 - 03:31 م
طريقة عمل ساندوتشات
طريقة عمل ساندوتشات للأطفال
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اسماء محمد
تحتار كثير من السيدات في تقديم السندوتشات المناسبة للأطفال لأنها يجب أن تجمع بين القيمة الغذائية الكبيرة التى تساعد فى بناء عظامهم وأجسامهم وعقولهم وفي الوقت نفسه يكون مذاقها شهى ولذيذا وتثير الشهية.

ونقدم إليكم طريقة عمل سندوتشات للأطفال بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير سندوتشات للأطفال
2 ملعقة صغيرة خميرة فورية
 3 كوب ماء دافئ
 2 ملعقة صغيرة سكر
 6 ملعقة كبيرة زيت نباتي
 6 و نصف كوب دقيق منخول
 1 ملعقة صغيرة ملح 
الحشو
ربع كيلو لحمة مفرومة
1 كوب فلفل رومي أصفر وأحمر  مفروم
نصف بصلة  مفرومة ناعم
2 فص ثوم مهروس 
ملح فلفل أسود 
بابريكا 
كمون 
زنجبيل بودرة 

طريقة تحضير ساندوتشات للأطفال
* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الفلفل الألوان ثم يضاف اللحمة المفرومة ثم يضاف الكمون والبابريكا والثوم والزنجبيل

* ثم يضاف الملح والفلفل ويقلب الخليط جيدا ويترك حتى تمام النضج ويترك حتى يبرد في هذه الأثناء في العجانة يوضع الدقيق مع الخميرة.

* يضاف السكر والزيت ثم تضاف رشة من الملح والدقيق وتخلط جيدا ثم يضاف الماء للعجن حسسب الاحتياج ثم تترك العجينة حتى تختمر ثم تشكل وتحشى بالحشوة وتخبز في الفرن حتى تمام النضج وتقدم ويمكن أن تشكل مثل الفينو وتقدم
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