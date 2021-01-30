فنانون عانوا من تجاهل النجوم بعد مرضهم.. آخرهم عادل الفار

عبّر عدد من الفنانين مؤخراُ عن استيائهم الشديد لتجاهل نجوم الوسط الفني لهم، بعد غيابهم بسبب سوء حالتهم الصحية السيئة، كان أخرهم الفنان عادل الفار.





في هذا التقرير، نستعرض أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:





عادل الفار

حل الفنان عادل الفار ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد.

قال عادل الفار أثناء اللقاء: "الأول كان الكل بيسأل عليا لكن دلوقتي محدش بيسأل عليا .. حسيت إن الوسط ده غدار .. لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة، وبقولهم لازم يبقى فيه ود وحب وتواصل ونسأل على بعض ولو حد عنده مشكلة نحلها له".

يذكر أن بداية التحاق عادل الفار بالمجال الفني جاءت بالصدفة عن طريق صديق له دعاه لحضور حفل زفاف، وطلب منه عرض مونولوج خاص به أمام الحاضرين، وكان في ذلك الوقت ما زال في مرحلة الثانوية العامة.





علي حميدة

من جهة اخرى قال الفنان على حميدة في تصريح خاص لصدي البلد : حالتي الصحية حاليا مستقرة إلى حد ما بعد ان اجريت أشعة المسح الذري و قرر الأطباء المعالجين ضرورة الراحة بسبب الإرهاق والتعب اللذين تعرضت لهما بعد الأشعة.

وأضاف على حميدة ، وصوته يبدو عليه الإرهاق والتعب الشديد : أنه بدأ مرحلة العلاج وحاليا ممنوع تماما عنه الزيارة وتم تخصيص بعض الحراس لمنع أي شخص من زيارته كنوع من الاهتمام به ورعايته بشكل كامل.

وتابع حميدة : لم يسأل عنى عدد كبير من الفنانين والمبدعين ولم يقوموا بزيارتي خلال الفترة الماضية ولكن هناك عدد من الفنانين دائمي الإتصال بي منهم الفنان مصطفى كامل والفنان منير مكرم والمخرج حسام صلاح الدين والفنانة انتصار والفنان محمد محى وحسام حسنى.



