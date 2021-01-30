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أخبار العالم

احتجاجات في العاصمة التونسية وسط تعزيزات أمنية

السبت 30/يناير/2021 - 03:19 م
مظاهرات تونس
مظاهرات تونس
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قسم الخارجي
وصل عدد من المحتجين إلى شارع بورقيبه بالعاصمة التونسية، اليوم السبت، وذلك وسط دفع الأمن بتعزيزات إلى المنطقة. 

وتشهد المدن التونسية تظاهرات عدة منذ أيام، حيث شهد البرلمان التونسي الثلاثاء الماضي تظاهرات بالقرب منه. 

ومنذ أيام، دارت مواجهات بين الأمن والمحتجين في محيط البرلمان بحي باردو بعد محاولة المحتجين اقتحام الحاجز الأمني، حيث حاولوا وقفهم عن الوصول إلى مبنى النواب.

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، إنه دارت مواجهات بين الأمن والمحتجين، بعد محاولة المتظاهرين اقتحام الحاجز الأمني ورشق الأمن بقوارير ماء وبعض الحجارة.

يأتي هذا الاحتجاج الشعبي إثر الإعلان عن وفاة محتج أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة في مدينة سبيطلة التونسية.

فيما طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، بسحب الثقة من الحكومة ورئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، معلنة عن مقاطعتها للجلسة.
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