عضو بالشيوخ: ارتفاع صادراتنا الزراعية لـ5.2 مليون طن تكملة لمسيرة الإنجازات





عبر النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، عن استحسانه بشأن بلوغ صادرات مصر 5.2 مليون طن خلال جائحة كورونا،مؤكدًا على أن القطاع الزراعي في مصر يشهد تميزًا كبيرًا مهما واجهته الأزمات ، والدليل على ذلك ثباته وعدم تراجعه عن هذا التميز حتى فى ظل تفشي جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم.





وأوضح " دياب" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن التطور الذي يشهده القطاع الزراعي ، يأتي تكملة لمسيرة الإنجازات التى تتولاها القيادة السياسية ، مع عدم الاستسلام لـ جائحة كورونا ، والالتزام بالعمل على أعلى قدر من المسؤولية والجدية، والذي انعكست آثاره بالإيجاب على المنظومة الزراعية.





وتابع: مصر الدولة الوحيدة التى شهدت أعلى معدلات فى النمو فى ظل جائحة كورونا، نظرًا للخطة الواضحة أهدافها التى تنتهجها الدولة فى العمل والتركيز على دعم و تنمية القطاع الزراعي ، والصناعي أيضًا، إيمانًا واعترافًا منها بأن تحقيق التنمية فيهما، سيحققان لمصر الوصول إلى المكانة التي تستحقها وتليق بها.





ونوه عضو مجلس الشيوخ علي أهمية استغلال الظروف الحالية في زيادة الانتاج الزراعي، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والأساليب الحديثة في الرى والزراعة، وكذا تعظيم دور مراكز البحوث الزراعية، وتوفير الدعم اللازم للفلاح المصري.





وقال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي ، إن مصر تمتاز بـ محاصيلها من الموالح ، وتمتاز بها على المستوى العالمي ، وبين الأسواق العالمية ، إضافة إلى محصول البطاطس والفراولة .





وأضاف الدكتور أحمد العطار ، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، مصر استطاعت أن تحتل المركز الأول عالميا في صادرات الموالح ، خلال عامى 2019 و 2020 ، حيث وصل إجمالي المحصول المصدر من الموالح ، خلال عام 2019 ، 1.8 مليون طن موالح ، و1.6 مليون طن ، في عام 2020 .





وأشار "العطار" إلى صادرات مصر ، خلال أزمة كورونا ، بلغت 5.2 مليون طن ، معقبا : " رقم كبير جدا ..بعد اعلان منظمة الصحة العالمية الكساد التجاري في الكثير من الدول " .





ولفت إلى أن سياسة الحجر الزراعي ، اشتملت على العمل المستمر ، وعدم الاستسلام لـ جائحة كورونا ، والالتزام بالعمل ، على أعلى قدر من المسؤولية ؛ مما انعكس بالإيجاب على المنظومة الزراعية المصرية .



