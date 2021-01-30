ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

من المؤبد للبراءة.. حكم جديد بشأن مصري متهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه بالكويت

السبت 30/يناير/2021 - 03:27 م
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
أصدرت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار مراد عبد الحى اليوم السبت، حكمًا ببراءة "أحمد عنبر"، المتهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه وارتكابه جرائم التزوير فى محررات رسمية وجرائم غسيل الأموال ، من شركة اتصالات شهيرة بالكويت.

جاء ذلك عقب انتهاء جلسة المرافعة التى باشرها أشرف نبيل المحامى دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة والتى كانت سببًا فى صدور حكم المحكمة بالبراءة لما تم من مرافعة حولت القضية من جناية لجنحة، فضلا عن التسلسل القانوني لتفاصيل القضية  الذى رصده "نبيل" خلال بداية القضية وحتى صدور الحكم.

جدير بالذكر أن المحكمة الاستئنافية المنعقدة في غرفة المشورة فى وقت سابق، قررت قبول طعن النيابة على إخلاء سبيل المتهم أحمد عنبر بكفالة 500 ألف جنيه، وإلغاء قرار إخلاء سبيل المتهم، واستمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتقديمه لمحاكمة عاجلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الإنتربول الدولي بمصر بالقبض على المتهم في شهر نوفمبر الماضى، بناءً على نشرة حمراء للحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد وردّ 1.9 مليون دينار وتغريمه 3 ملايين دينار بدولة الكويت.

وجاء قرار الضبط متضمن" أن المتهم استولى على مبلغ 1.9 مليون دينار كويتي، ما يعادل 100 مليون جنيه مصري، من شركة اتصالات شهيرة بالكويت، كان يعمل بها محاسبًا، وارتكابة جرائم التزوير فى محررات رسمية وجرائم غسيل الأموال، عن طريق تزوير في محررات الإيداع وكروت الشحن الخاصة بالشركة التي وصل إجماليها لمليون و900 ألف دينار كويتي خلال فترة عمله.

وخاطبت حينها السلطات الكويتية جهات الإنتربول الدولي المصري بضرورة تسليم المتهم لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمتهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مشاورات لتسليم محاسب مصري سرق 2 مليون دينار إلى الكويت

اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية كوبونات الغاز

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية الإضرار بالمال العام

الكويت: السجن 7 سنوات لسيدة أعمال ووافد بتهمة غسيل الأموال

حبس مستريح الخضار والفاكهة بدمياط 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على 15 مليون جنيه من المواطنين

ترشيحاتنا

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

خالد الغندور: الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعبين مصريين

عزل طبي لمدير النادي الأهلي.. مرجان لا يعاني من أي أعراض وينتظر مسحة جديدة بعد 72 ساعة

بعد واقعة طبيبة الغربية.. محمود كامل يطالب مجلس النقابة بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

المشوار الأخير.. حكاية عم عبد الله شهيد لقمة العيش | 3 شياطين قتلوه بالسم ودفنوه بـ الصحراء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر 5 محركات خارقة في العالم وأسعارها؟

علاج سلس البول عند النساء وكبار السن

يتحكم في جميع خلاياها.. دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على الرئة خلال ساعة واحدة