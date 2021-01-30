كوريا الشمالية تستفز جارتها الجنوبية بأسطول طائرات بدون طيار

عرضت فضائية "الآن"، مقطع فيديو رصد استفزاز كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية بأسطول طائرات من دون طيار.





وكشفت تقارير إعلامية عن توجه كوريا الشمالية إلى تصنيع أسطول من الطائرات من دون طيار، تنفيذًا لرغبة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" التي أعلنها أثناء مؤتمر الحزب الثامن الأخير.





وبحسب تقرير صادر عن صحيفة "ديلي إن كيه" الكورية، فإن كوريا الشمالية تسعى إلى إنتاج ضخم للطائرات بدون طيار المُصغرة والقادرة على استكشاف المنشآت العسكرية الكورية الجنوبية الرئيسية وتحديدها بدقة.





ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن "كوريا الشمالية استكملت عمليات البحث والتطوير لطائرات مصغرة من دون طيار قادرة على نقل البيانات لاسلكيًا منذ أواخر العام الماضي.





وأشار المصدر إلى أن هذه الطائرات لا تمتلك القدرة على شن هجوم مسلح، وإنما لغرض الاستطلاع والتجسس فحسب، مشيرًا إلى أنه "بمجرد الانتهاء من تجربة الطائرات بدون طيار، تخطط البلاد لبدء "الإنتاج الضخم" قريبًا.



