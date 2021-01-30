ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الله يخليلي إياك يا أغلى الناس.. رسالة رومانسية من الملكة رانيا لزوجها في عيد ميلاده

السبت 30/يناير/2021 - 03:23 م
الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني وقرينته
Advertisements
مـيــــس رضـــا

هنأت الملكة رانيا قرينة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن زوجها بمناسبة ميلاده الـ 59 في رسالة مفعمة بالحب والرومانسية.


وقالت الملكة رانيا في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": " دعائي في هذا اليوم أن يحمل لك كل عام نفس السلام الذي تسعى دائمًا لنشره في العالم. كل عام وسيدنا بألف خير، والله يخليلي إياك يا أغلى الناس"

 

و تلقي الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة ميلاده التاسع والخمسين، الذي يصادف اليوم السبت، من عدة قادة دول شقيقة وصديقة.


وعبر مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك بمناسبة هذه المناسبة، داعين المولى العلي القدير أن يعيدها عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الأردني بتحقيق المزيد من النقدم والازدهار.

الله يخليلي إياك يا أغلى الناس.. رسالة رومانسية من الملكة رانيا لزوجها في عيد ميلاده
الله يخليلي إياك يا أغلى الناس.. رسالة رومانسية من الملكة رانيا لزوجها في عيد ميلاده
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الملك سلمان يهنئ السودان بذكرى الاستقلال

العاهل السعودي وولي العهد يهنئان رئيس الهند بذكرى يوم الجمهورية

في ميلاده الـ59 .. رسالة من رئيس الوزراء الأردني للملك عبد الله الثاني

الملكة رانيا تحتفل بـ عيد ميلاد ملك الأردن والأمير الصغير.. شاهد

ترشيحاتنا

بتوجيهات من رئيس الدولة.. الإمارات تمنح جنسيتها لهذه الفئة

ميدو الرفاعي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه لـ بيراميدز

أحلى صدفة.. بسمة وهبة تنشر فيديو بصحبة عمرو دياب| فيديو

أخبار الرياضة| موسيماني يرد على هجوم رضا عبد العال.. إصابة المدير التنفيذي للأهلي بكورونا.. والزمالك يحسم صفقتين

بعد واقعة البريد..السيسي يطمئن على الرئيس التونسي هاتفيا

التحقيق يبدأ غدا.. عقوبات النائب محمد عبد العليم داود تصل لإسقاط العضوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر 5 محركات خارقة في العالم وأسعارها؟

علاج سلس البول عند النساء وكبار السن

يتحكم في جميع خلاياها.. دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على الرئة خلال ساعة واحدة