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رياضة

أخبار الرياضة| موسيماني يرد على هجوم رضا عبد العال.. إصابة المدير التنفيذي للأهلي بكورونا.. والزمالك يحسم صفقتين

السبت 30/يناير/2021 - 03:24 م
موسيماني
موسيماني
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:

رد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على هجوم رضا عبد العال مدرب فريق طنطا السابق.

تلقت بعثة الأهلي بالمونديال إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس فور الوصول إلى قطر، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

خضع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي للعزل المؤقت بمقر إقامة بعثة الفريق الأحمر في قطر بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن اللجنة المعينة لإدارة النادي اقتربت من حسم التعاقد مع لاعبين مصريين، وذلك في ظل سعي النادي للتعاقد مع مهاجم جديد بعد احتراف مصطفى محمد.

سادت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي بسبب التسريبات الخاصة بعدم سفر رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم مع بعثة أبناء الرداء الأحمر إلي قطر للمشاركة في مونديال العالم للأندية.

أكد ميدو الرفاعي، لاعب الأهلي المنضم حديثا إلى بيراميدز، أن الأحمر قادر على تخطي منافسه الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية، وقال: "نتمسك بالأمل للفوز على بايرن ميونخ وحصد ميدالية في البطولة".

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الدحيل المقرر لها الخميس المقبل في دور الــ8 لبطولة العالم للأندية.

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن تعاقده مع المهاجم السنغالي مباي دياني، لاعب جالاتا سراي التركي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

أعلن الإعلامي خالد الغندور أن نادى الوداد طالب استعارة نجم نادى الزمالك المغربى أوناجم مع نية البيع. 


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