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أخبار العالم

تلوث الغذاء.. تحذير شديد اللهجة من الغذاء والدواء السعودية بشأن رقائق الألومنيوم

السبت 30/يناير/2021 - 03:24 م
الغذاء والدواء السعودية
الغذاء والدواء السعودية
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محمود نوفل
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، تحذيرا شديد اللهجة من خطورة استخدام رقائق الألومنيوم "القصدير" في غير الاستخدامات المخصصة لها. 

وأشارت الهيئة السعودية، إلى أن استخدام  رقائق الألومنيوم (القصدير) في الطهي أو تسخين الأغذية من الأخطاء الشائعة، حيث إن تعريضها لدرجات حرارة عالية قد ينتج عنه تلوث الغذاء.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء، أن من الاستخدامات الشائعة لرقائق الألمنيوم (القصدير) هي: تغليف بعض الأغذية لحمايتها من الجفاف وفقد النكهات أو انتقال الروائح إليها وكذلك حماية الأغذية من التعرض للضوء الذي يؤثر على بعض الأغذية التي تحتوي على الدهون مثل: الشيكولاتا، وبعض الحلويات التي يمكن أن تتغير رائحتها بسبب تعرضها للهواء. 

كما شددت الهيئة علي ضرورة عدم  استخدام رقائق الألومنيوم في طهي أو تسخين الأغذية، وحفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة، ودرجات الحرارة العالية داخل الفرن أو تعرضها مباشرة للهب، وداخل الأفران الكهربائية واستبدالها بالأواني المخصصة لذلك. 

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن رقاق الألومنيوم «القصدير» غير ضارة بالصحة وآمنة إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة وسليمة، لافتة إلى أن استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها يؤدي إلى تلوث الغذاء.
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