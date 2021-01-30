شاهد.. هندسة حلوان تبتكر جوانتي يترجم لغة الإشارة لكلمات مسموعة

قال الطالب نور الدين مجدي ، أحد أعضاء فريق "بيكسلز" ، إن مشروع الجوانتي الذي يحول الإشارات لكلمات مسموعة ، هدفه الأساسي خدمة فئة معينة من المجتمع ، ومساعدة من لا يعرفون لغة الإشارة .





ولفت الطالب نورالدين مجدي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "انبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أن فريق "بيكسلز" ، بكلية الهندسة ، جامعة حلوان ، تمكن خلال أسبوعين فقط من ابتكار 11 مشروعا ، بتمويلات ذاتية ، من طلاب فريق "بيكسلز" .





وأشار إلى أن فكرة عمل الجوانتي تكمن في تحويل الإشارات واستشعارها ، إلى كلمات مسموعة ، من خلال حركة الأصابع .





ولفت "مجدي" إلى أن الجوانتي في مرحلة التطوير ، ويتطلع الفريق إلى أن يصل لأصغر شكل منه ، حتى يتمكن أي شخص من ارتدائه .



