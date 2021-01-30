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تعليم

مسابقات جديدة تعلن عنها أكاديمية البحث العلمي.. تفاصيل

السبت 30/يناير/2021 - 03:45 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة بعنوان "الرياضيات فى كل مكان"، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للرياضيات الذى أقرته منظمة اليونسكو بعد عقد مؤتمرها في باريس يوم 26 نوفمبر 2019 و تم اعتبار يوم 14 مارس من كل عام “يومًا عالميًا للرياضيات”، وذلك بناء على مقترح قدمه الاتحاد الدولي للرياضيات.

يهدف هذا اليوم للتعريف بدور الرياضيات الكبير والمتنامي في الحياة، والاحتفاء بهذا النشاط الإنساني الذي يمارسه البشر منذ عشرات الآلاف من السنين. وستحتفي الشعوب في كل أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال أنشطة إبداعية، ومحاضرات تعريفية، وأحداث احتفالية وأختير هذا العام عنوان “الرياضيات في كل مكان” .

ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على هذا الرابط

كما اشارت الأكاديمية إلى أنه فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  مع ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME ، تعلن المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN عن مسابقة خط الشعاع الخاص بالمدارس الثانوية  Beamline for Schools.

واوضحت أن هذه المسابقة فيزيائية وموجه لطلاب المدارس الثانوية حول فريق ما يصل إلى إنشاء وتنفيذ تجربتهم العلمية في مختبر فيزياء الجسيمات الرائدة، بسبب صيانة وتحديث مسرعات CERNتجرى حاليًا التجارب الفائزة فى خط الشعاع فى هامبورغ المانيا DESY، وستقوم لجان المراجعة العلمية التابعة لCERNبتقييم مقترحات التجارب العلمية.

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