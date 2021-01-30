بإجمالي 76 حالة.. خروج 5 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا

أعلن مستشفى قفط التعليمى بقنا، عن تعافى و خروج 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأعرب المتعافون، عن سعادتهم، بتعافيهم من فيروس كورونا المستجد و خروجهم بعد فترة عزل وعلاج بالمستشفى، مقدمين شكرهم للأطقم الطبية و إدارة المستشفى التى ساندتهم حتى تم تماثلهم للشفاء.

وقال الدكتور مصطفى فهمى، المشرف الطبى، إن قفط التعليمى سجل تعافى وخروج 5 حالات جديدة من مصابي كورونا، اليوم السبت، بعد تلقى العلاج والرعاية اللازمة وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأضاف فهمى، بأن عدد المتعافين بالمستشفى من بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا، بلغ 76 حالة مختلفة الأعمار و الحالات الصحية.

من جانبه قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفي قفط التعليمى، إن الحالات التى خرجت اليوم، بينهم ممرضة بأحد مستشفيات العزل، وحالات لديها أمراض مزمنة لأعمار سنية متباينة، و بعد فترة علاج بقسم العزل، ثبتت سلبية عيناتهم و شفائهم من الفيروس.

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