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أخبار العالم

عرب 48.. صوت المعارضة من داخل الكنيست الإسرائيلي

السبت 30/يناير/2021 - 03:36 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل تدشين 30 يناير، يوم عالمي للتضامن مع  عرب 48، في عام 2016 من كل عام ، وذلك مع استمرار الممارسات القمعية لإسرائيل.

ويسمى فلسيطينو 48، بعرب 48 لتوصيف العرب الذين يعيشون داخل  إسرائيل، ومن الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد أن سيطرت إسرائيل على الأقاليم التي يعيشون بها وبعد إنشاء دولة إسرائيل بالحدود.

كما وتأتي التسمية من كون اللغة العربية هي اللغة الأم لمعظم عرب 48، بصرف النظر عن الدين.

ونجح فلسطينيو الداخل أو عرب 48 في معاركهم ضد الاحتلال حتى اعترف وبلغتهم رسميًا وتمكنوا أيضا من إدخال  تعديلات على مناهج التعليم،  كما خاضوا الانتخابات البرلمانية أحزابًا  وكونو ممثلين  لهم داخل الكنيست هم في الغالب صوت المعارضة ضد ممارسات إسرائيل القمعية بحق أبناء وطنهم.

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